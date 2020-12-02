«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: ставка Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.46.



«Кресло шатается и под одним, и под другим тренером. Правда, под Тухелем оно шатается гораздо больше, и для парижан этот выездной матч – возможность не только шагнуть в весну, опередить «Лейпциг», который, наверное, на выезде против турок сыграет более успешно, это ещё и шанс защитить Тухеля, если команда хочет идти с ним дальше.



Я бы поставил на то, что игра получится верховой, а «ПСЖ» не проиграет. Потому что мне кажется, что парижане сейчас нуждаются в успехе гораздо больше. Поэтому матч с «Манчестер Юнайтед» для них – хорошая мотивация», — сказал Казаков.

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