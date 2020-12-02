«Ювентус» — «Динамо» Киев: ставка Максима Калиниченко на игру ЛЧ в Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев.
Ставка: обе забьют за 2.15.
«Киевское «Динамо» приезжает в Турин, чтобы сыграть с местным «Ювентусом» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
Здесь никакой интриги в группе нет. «Ювентус» и «Барселона» оторвались от двух других команд и гарантировали себе выход в плей-офф. Им осталось только побороться за первое место.
Также стоит вопрос, кто выйдет в Лигу Европы с третьей позиции. У киевского «Динамо» и «Ференцвароша» одинаковое количество очков – по одному.
Поэтому в оставшихся матчах интрига состоит в том, сумеет ли всё-таки «Динамо» зацепиться за ЛЕ. Сейчас ему предстоит играть с «Ювентусом».
При своей неплохой игре «Динамо» всё равно проигрывает всем топам. В этом сезоне у него не получается навязать борьбу серьёзным соперникам. Тот же «Шахтёр» намного лучше преуспел в этом вопросе, если забыть его матчи с «Боруссией» М.
Здесь у меня иллюзий нет. Роналду в прошлом туре Серии А дали отдохнуть, и он, скорее всего, выйдет на поле в этом матче. Это почти гарантирует туринцам +1 гол.
Считаю, что ставить на результат тут особого смысла нет. Предложу угадать результативность соперников. «Ювентус» все-таки небезупречен в обороне в этом сезоне. С «Динамо» тут тоже все ясно. Защита не их конек в играх с сильными соперниками.
Здесь, конечно, ещё можно порассуждать о мотивации «Ювентуса». Будет ли он оставлять все силы в этой игре, учитывая его проблемы в домашнем чемпионате? Но я думаю, без голов команда Пирло точно не уедет с «Альянц Арены» этим вечером.
Поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют в этой игре», — сказал Калиниченко.
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