«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: пенальти и удаление за 7.00.



«С появлением VAR количество пенальти сильно увеличилось. И я думаю, что в этой встрече также будет пенальти, учитывая число мастеров в группе атаки и у тех и у других. Достаточно посмотреть, как часто бьёт пенальти «Манчестер». Чуть ли не в каждой игре. Рэшфорд провоцирует защитников на фолы, здорово подключается и Бруну Фернандеш. А про нападение «ПСЖ» и так все всё знают. Знают и финты Неймара, и скорость Мбаппе, которого не остановить без фола.



Но думаю, что в этом матче будет не только пенальти, но и удаление. Очень уж важна игра. «МЮ» в случае ничьей уже практически наверняка выходит из группы. «ПСЖ» никак нельзя проигрывать. Думаю, будет много борьбы и даже каких-то провокаций, стычек. Много горячих ребят в командах, особенно в Париже. Тяжёлая будет игра для судейства. До удаления вполне может дойти. Судить будут итальянцы, которые не боятся принимать жёсткие решения.



Так что рискую и ставлю на пенальти и удаление в матче», — сказал Титов.

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