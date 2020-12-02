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«Брюгге» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команды Семака выиграть в Бельгии

«Брюгге» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команды Семака выиграть в Бельгии
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2 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит», группа F. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10 (48%). Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 2100 рублей. Успех российского клуба оценён в 3.65 (26%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66 (26%).

Букмекеры считают, что матч группы F Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на пенальти — за 2.34, на удаление — за 3.80. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.90.

«Брюгге» — «Зенит». Прогноз: Семак опять перестрахуется, Дзюба и Азмун не порадуют
Действующего чемпиона России устроит только победа, иначе — четвёртое место в группе.
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