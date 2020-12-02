ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 3 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Вольфсберг».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Московский ЦСКА справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Российский клуб на своём поле заставлял глубоко обороняться и «Динамо» Загреб, и «Фейеноорд». Да и в целом москвичи смотрятся довольно неплохо. Как правило, они больше владеют мячом и чаще бьют по воротам.



Однако в последнее время сильно просела результативность. В семи предыдущих матчах во всех турнирах «армейцы» забили только пять мячей, четыре из которых пришлись на клубы Российской Премьер-Лиги. И это при том, что в среднем за игру московский клуб наносит более 16,5 удара по воротам. Проблема налицо — крайне мало ударов в створ ворот.



Реализация моментов оставляет желать лучшего. Любопытно, что в двух последних играх подопечные Гончаренко суммарно пробили по воротам 41 раз, а вот в створ пришлись только пять из них. Вряд ли австрийцы смогут показать что-то серьёзное в Москве, однако не ждём голевого парада и от хозяев.

Без Марио Фернандеса каждый гол даётся с колоссальным трудом, а в каком состоянии будет защитник после простоя — непонятно. Проверим тотал меньше 2.5 мяча за довольно крепкий коэффициент 1.90 Цена ошибки высока, потому сразу же бросаться вперёд и оголять тылы москвичи не рискнут.