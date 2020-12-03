ЦСКА — «Вольфсберг»: эксперты оценили шансы команды Гончаренко в матче Лиге Европы

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг», группа K. Начало — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех австрийцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.96, на пенальти — за 3.00, на удаление — за 4.50.
- 3 декабря 2020
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:22
-
07:14
-
01:05
-
00:52
- 2 декабря 2020
-
23:05
-
22:51
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15