ЦСКА — «Вольфсберг»: трансляция матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет
3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Вольфсберг», группа K. Начало — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех австрийцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.96, на пенальти — за 3.00, на удаление — за 4.50.
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За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.
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