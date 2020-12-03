«Амур» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Хабаровске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Спартак».

Ставка: победа «Амура» с нулевой форой за 1.93.

У «тигров» всего одна победа в четырёх поединках, хотя поводов для паники нет. Всё упирается в уровень оппозиции, который оказался крайне серьёзным. Уступили СКА (3:5), «Авангарду» (2:4) и московскому «Динамо» (2:3). Во всех случаях боролись и при доле удачи могли зацепиться за очки. Всякий раз немного не хватало.



Единственного соперника попроще обыграли — 4:2 с «Куньлунем». Ещё один важный момент — все четыре встречи состоялись на выезде. А теперь хабаровчан ждёт затяжная домашная серия. Покинуть родной лёд предстоит только после паузы на второй этап Евротура. Аж четыре домашних матча кряду!



Начать предстоит со «Спартака», у которого четыре поражения в пяти последних поединках. 1:2 Б от «Салавата Юлаева», 2:5 от «Нефтехимика», 1:2 от «Барыса» и 0:2 от «Сибири». Обыграли только ХК «Сочи» (5:3), хотя и там пришлось понервничать. Москвичи банально устали на фоне постоянных перелётов и травм нескольких хоккеистов.



Волею составителей календаря после Кубка Карьяла они провели девять матчей. И лишь один из них дома. «Спартак» ожидает третья гостевая встреча за пять суток по маршруту Казахстан-Новосибирск-Хабаровск. Откуда брать силы при таких раскладах, непонятно. А ведь «Амур» будет свеж и бодр, он-то на лёд не выходил аж с 28 ноября и раны наверняка зализал. Гостей ждёт серьёзное испытание.



Статистика очных встреч также на стороне дальневосточников. Они не проигрывали красно-белым на своём льду с 2015 года. На тренерских бортиках тогда стояли Сергей Шепелев и Герман Титов. С тех пор — четыре победы подряд. Больше того — москвичи за это время забросили всего две шайбы.



Тут логичнее отталкиваться от хозяев. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.93 и ИТМ 2.5 шайбы «Спартака» за 1.73. Если вратари «тигров» будут действовать на своём уровне, два гола гостей кажутся потолком.