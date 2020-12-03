«Краснодар» — «Ренн»: как сыграли, кто выиграл, какой счёт, какие прогнозы экспертов зашли

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» обыграл «Ренн». Встреча проходила на одноимённом стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.
На 71-й минуте форвард краснодарцев Маркус Берг открыл счёт. Защитник Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней стороной стопы пробил в нижний угол ворот.
«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2700 рублей. Успех «Ренна» оценивался в 2.73. Поставить на ничью предлагали за 3.48.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют — нет» — за 2.20, гол Маркуса Берга — за 2.60.
Ничья в первом тайме и итоговая победа «быков» оценивалась в 6.00, точный счёт 1:0 был доступен за 8.50.
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