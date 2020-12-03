«Брюгге» — «Зенит»: результат матча 2.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Счёт на 33-й минуте встречи открыл полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе, воспользовавшийся ошибкой Данилы Прохина. На 58-й минуте встречи полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев в счёте. Ноа Ланг довёл счёт до разгромного — Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную, Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку.

Эксперты считали фаворитом хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.10. Ставка в 1000 рублей принесла бы 2100 рублей.

Успех российского клуба оценивался в 3.65. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.66.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.77, «обе забьют — нет» за 2.20, а победа «Брюгге» по итогам первого тайма и всего матча — за 3.10.

Ставки на победу бельгийцев всухую принимались за 6.50, а на точный счёт 3:0 — за 17.0.