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«МЮ» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов 2 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«МЮ» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов 2 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар. На 32-й минуте матча форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт. Во втором тайме, на 69-й минуте, защитник Маркиньос вновь вывел парижан вперёд. Через минуту хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред получил красную карточку и был удалён с поля. В концовке встречи дубль оформил Неймар.

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.95. Успех «ПСЖ» оценивался в 2.55: с 1000 рублей можно было выиграть 2550 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.68.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.73, «обе забьют» — за 1.56, а удаление — за 4.00.

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