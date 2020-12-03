ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Вольфсберг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Непростое положение у ЦСКА в группе, но шансы на выход в плей-офф всё ещё сохраняются. Нужно выигрывать у «Вольфсберга», а потом желательно ещё и в Хорватии побеждать. Но, как мы видим, ни одна игра в этой группе ЦСКА не даётся легко. Проблемы в каждой встрече. Даже играя тайм в большинстве против «Фейеноорда», ничего забить не получилось, пришлось довольствоваться ничьей. Но пора уже выигрывать. Если не сейчас, то когда?



Другое дело, что, на мой взгляд, стали очевидны проблемы ЦСКА в атаке. Чалов ничего интересного не показывает. Гайч пока не пришёлся ко двору, инородным телом выглядит. Если перекрывают Влашича, то всё. Эджуке много берёт на себя, но толку мало. Выпали Кучаев и Дзагоев — игра впереди совсем разладилась, к сожалению.



Поэтому здесь предлагаю ставить на тотал меньше 2.5 мяча. ЦСКА не забил «Фейеноорду», до этого еле забил «Сочи», в Казани снова без голов. Но и пропускать «армейцы» стали меньше. Так что большого количества мячей от этого матча не жду», — сказал Титов.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.