Биатлон сегодня, Кубок мира 2020-2021: ставки и прогнозы на спринт в Контиолахти

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки на 10 км у мужчин и на 7,5 км у женщин.



По оценке букмекеров, явный фаворит мужской гонки — норвежец Йоханнес Бе, поставить на его победу можно за 1.48. В числе фаворитов также его брат Тарьей (коэффициент 10.00), швед Себастьян Самуэльссон (12.00) и француз Эмильен Жаклин (12.00). Из россиян выше всех аналитики оценили шансы Александра Логинова, поставить на его победу можно за 23.00.



У женщин главные претенденты на победу — Ханна Эберг из Швеции (3.48) и норвежка Марте Олсбю (3.84). Чуть ниже шансы Дениз Херрман из Германии (5.50). На россиянку Светлану Миронову можно сделать ставку с коэффициентом 76.00.



В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Под вопросом было выступление Бабикова и Гараничева. В итоге Антон сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит в Контиолахти, а вот Евгений этап пропустит.



В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.