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«Црвена Звезда» – «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

«Црвена Звезда» – «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» в рамках 5-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 за 2.12.

«Хоффенхайм» – одна из самых результативных и зрелищных команд в этой Лиге Европы. Даже тот факт, что они уже обеспечили себе первое место, вряд ли на это повлияет. В каком бы составе ни вышли гости, они всегда будут играть в атаку. Да и к своим воротам отнесутся достаточно безрассудно.

Про «Црвену Звезду» тоже можно сказать, что команда играет в свой атакующий футбол. А во встрече против «Хоффенхайма» у сербов к тому же есть хороший шанс сыграть удачно, ведь у гостей определённо будут проблемы с мотивацией. Мне кажется, здесь получится открытая игра с обоюдными ударами, беру ТБ (3)», — сказал Дементьев.

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