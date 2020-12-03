ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Вольфсберг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА забьёт минимум 2 мяча за 1.76.



«Последняя домашняя игра для «армейцев». И, в общем-то, это последний шанс включиться в какую-то борьбу. Оба матча, проведённых за последнюю неделю — против «Фейеноорда» и «Рубина», стали ужасными для ЦСКА и в плане статистики, и в плане результата. Нанеся больше 20 ударов по воротам, команда не может забить гол. «Рубину» вообще проиграли. С «Фейеноордом» была ничья. Это, конечно, всё ЦСКА не устраивает.



Но когда-то и количество должно перейти в качество. Это во-первых. Но и выводы должны быть сделаны. Какие-то конкретные установки нужны нападающим, чтобы реализовывать моменты.



Думаю, ЦСКА в этом матче выиграет, и это будет не минимальная победа. Предлагаю поставить на «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча» с коэффициентом 1.6. Учитывая все последние результаты, это лучшая ставка», — сказал Андронов.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.