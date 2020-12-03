«АЗ Алкмар» — «Наполи»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «АЗ Алкмар» — «Наполи».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.74.
«Игра, которую практически невозможно предсказать. Потому что «АЗ Алкмар» – единственная команда чемпионата Нидерландов, которая ни разу не проиграла, но огромное количество матчей с участием этого клуба завершаются вничью. Это абсолютно непредсказуемая команда сейчас, потому что в межсезонье коллектив покинули лидеры.
Однако Кэлвин Стенгс в очень хорошей форме. Он в последнее время много забивает и отдаёт. Я думаю, что этот матч сложится, скорее, в пользу АЗ, чем в пользу «Наполи». Тут я не стану предсказывать победителя, но думаю, что эта встреча получится верховой. Это привычное дело для домашних игр АЗ в этом сезоне», — сказал Нагучев.
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