«Сибирь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 3 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Сочи».



Ставка: победа «Сибири» за 1.65.



«Думается, что с прогнозом победителя и ставками на этот матч проблем не будет. Всё лежит на поверхности, и никого не собьёт с панталыку даже статистика личных встреч, которая рисует нам равенство. Более того, если не копать вглубь, то последнее домашнее противостояние, случившееся в прошлом сезоне, новосибирцы проиграли. А если посмотреть глубже, то предыдущие четыре сибиряки выиграли. То есть и тут как бы всё ясно.



Предыдущий матч «Сибирь» выиграла всухую у «Спартака». Сочинцы свой предыдущий матч проиграли тоже всухую и точно с таким же счётом в столице солнечного Казахстана. Примечательно, что новосибирцы уделали красно-белых, полностью проиграв им статистически. Сочинцы же, в свою очередь, в Нур-Султане особо не «жужжали», но всё-таки уступили при равной игре.



Что это нам даёт вкупе? Будет почти равная игра, причём сибиряки спокойно могут отдать игровое преимущество, памятуя, что у южан практически некому забивать. Ну нет в их составе своего Каспара Даугавиньша, который из одного полумомента делает два гола. Поэтому и следует предположить домашнюю победу новосибирцев с достаточно скромным счётом и ещё более скромным преимуществом, зато добытую в основное время», — сказал Лебедев.