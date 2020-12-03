ЦСКА — «Вольфсберг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.17.
«Московский ЦСКА за четыре тура текущего розыгрыша Лиги Европы сумел добыть только три очка, причём эти баллы «армейцы» добыли в трёх турах – с «Вольфсбергом» (1:1), «Динамо» Загреб (0:0) и «Фейеноордом» (0:0).
Такие показатели привели московский клуб на последнее место в турнирной таблице.
«Вольфсберг» расположился на третьей позиции. В активе австрийского коллектива одна победа над «Фейеноордом» (4:1) и мировая с сегодняшним противником.
В Российской Премьер-Лиге сине-красные уже потеряли первую позицию, но по очкам делят первое место с «Зенитом» и «Спартаком». Следом за серией побед «кони» разделили очки с «Сочи» (1:1) и на выезде неожиданно уступили «Рубину» (0:1).
Если в составе австрийцев не сыграет только Баумгартнер, то у российского клуба не будет Набабкина и Фукса. В изоляции Кучаев, Карпов и Дзагоев, у которых коронавирус.
Я считаю, что если московский клуб дома не сможет обыграть клуб такого уровня, как «Вольфсберг», то и дальше в ЛЕ делать ЦСКА нечего. Предполагаю ставку на успех «армейцев», — сказал Мостовой.
- 3 декабря 2020
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:22
-
07:14
-
01:05
-
00:52
- 2 декабря 2020
-
23:05
-
22:51
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:00
-
19:30
-
19:00