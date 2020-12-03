ЦСКА — «Вольфсберг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.17.



«Московский ЦСКА за четыре тура текущего розыгрыша Лиги Европы сумел добыть только три очка, причём эти баллы «армейцы» добыли в трёх турах – с «Вольфсбергом» (1:1), «Динамо» Загреб (0:0) и «Фейеноордом» (0:0).



Такие показатели привели московский клуб на последнее место в турнирной таблице.



«Вольфсберг» расположился на третьей позиции. В активе австрийского коллектива одна победа над «Фейеноордом» (4:1) и мировая с сегодняшним противником.



В Российской Премьер-Лиге сине-красные уже потеряли первую позицию, но по очкам делят первое место с «Зенитом» и «Спартаком». Следом за серией побед «кони» разделили очки с «Сочи» (1:1) и на выезде неожиданно уступили «Рубину» (0:1).



Если в составе австрийцев не сыграет только Баумгартнер, то у российского клуба не будет Набабкина и Фукса. В изоляции Кучаев, Карпов и Дзагоев, у которых коронавирус.



Я считаю, что если московский клуб дома не сможет обыграть клуб такого уровня, как «Вольфсберг», то и дальше в ЛЕ делать ЦСКА нечего. Предполагаю ставку на успех «армейцев», — сказал Мостовой.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.