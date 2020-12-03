«Автомобилист» — «Динамо» М: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 3.54.



«Глядя на текущий календарь «Автомобилиста», в полной мере понимаешь значение словосочетания «садизм в особо извращённой форме». Конечно, сразу становится интересно, за что бедных екатеринбуржцев подвергли этому наказанию, но эту тему лучше обсуждать в другом месте.



Пока же у «Автомобилиста» шестиматчевая серия из сплошных поражений, всё это очень плохо, но в то же время во многом ожидаемо. Более того, вышеупомянутый садизм до сих пор не закончен, можно сказать, что уральцы только добрались до середины этой полноводной реки. И, если хотите, «Динамо» можно рассматривать даже как островок посередине, возможность глотнуть воздуха. Потому что впереди екатеринбуржцев ждут «Ак Барс», «Авангард», СКА, «Магнитка» и далее олигархи по списку, а «Нефтехимики» с «Амурами» придут много позже, когда «Автомобилист» при нынешних успехах может уже начать борьбу за место в плей-офф.



Но пока «Автомобилист» притормозил на шестом месте Восточной конференции и от седьмого его отделяет неплохая «подушка безопасности». Но играть предстоит с пятой командой Запада, и там тоже всё непросто. Во-первых, у «Динамо» почти двукратное превосходство по количеству побед в «междусобойчиках». Естественно, львиная доля их приходится на те времена, когда бело-голубые коллекционировали Кубки Гагарина, а «Автомобилист» перебивался с хлеба на воду. Но и по нынешним временам обстановка изменилась не слишком: и три последних официальных матча бело-голубые выиграли.



Что-то мне подсказывает, что выиграют и на этот раз. Они накручены подзатыльниками «Магнитки», у «Автомобилиста» всё меньше уверенности в собственных силах. И всё это вместе должно сработать.



«Динамо» победит. В основное время и с приличным преимуществом шайбы в три», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Динамо» М. Прогноз: Дацюк и Крикунов дадут зайти коэффициенту 4.50 в КХЛ Уральцы потерпели шесть поражений подряд, бело-голубые накануне получили 2:6 в родных стенах.