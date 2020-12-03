ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз Дмитрия Симонова на игру 5-го тура Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Вольфсберг».



Ставка: победа ЦСКА и меньше 4 мячей в матче за 2.13.



«В предыдущих четырёх турах «армейцы» нас сильно расстраивали. Я продолжаю оставаться оптимистом, несмотря на то что мои предыдущие прогнозы на победу ЦСКА не сбывались. Но я не сомневаюсь, что хотя бы одну победу в Лиге Европы ЦСКА всё-таки сумеет одержать.



Тем более что перед игрой подоспели положительные новости. Вышел с больничного Кучаев, который, видимо, болел ковидом. Его можно назвать одним из ключевых игроков линии атаки. Возможно, примет участие Марио Фернандес, от которого очень многое зависит в атакующих действиях ЦСКА. Также поправился и Алан Дзагоев. Все эти три футболиста отвечают за наступление в команде.



Думаю, что в этом матче ЦСКА сумеет одержать победу над «Вольфсбергом». Что касается австрийцев, то у них в последнее время дела складываются не очень. Два предыдущих матча были проиграны загребскому «Динамо» дома и на выезде с общим счётом 0:4. Тем не менее у австрийцев есть и достижения на групповом этапе. Они сенсационно одержали выездную победу над «Фейеноордом» и дома зацепили ничью с ЦСКА (1:1). Я бы на этот матч обратил особое внимание. После него знаменитый тренер Валерий Газзаев сказал, что он восхищен тем, как выстроена игра австрийского клуба. Несмотря на невысокий индивидуальный уровень футболистов, именно за счёт тактических перестроений и тактической выучки решений всех поставленных задач «Вольфсберг» находится на высоте.



Думаю, что австрийцы будут играть очень правильно, очень чётко, с грамотными перестроениями в линиях, естественно, вторым номером против ЦСКА в Москве. Всё это превратит встречу в достаточно занудную игру, в которой не будет много забитых мячей. Не думаю, что будет забито больше трёх голов.



Именно поэтому я выбираю комбинацию с коэффициентом 2.13 — победа ЦСКА и тотал матча меньше 3.5 мяча. Думаю, что «армейцы» сумеют выжать эту победу, может, даже выстрадать её, забив один — максимум два гола. Нас ждёт не очень результативная встреча, но я надеюсь, что российский клуб одержит победу», — сказал Симонов.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.