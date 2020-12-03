«Металлург» Мг — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — СКА.



Ставка: ничья за 4.34.



«Наконец-то «Магнитка» начала всплытие с того дна, на которое сама себя приземлила по целому ряду объективных и не слишком объективных причин. Похоже, основные проблемы преодолены, неосновные решаются в рабочем порядке, и вот уже в турнирной таблице Восточной конференции обогнан «Автомобилист» и скоро будет обогнан «Трактор». Если, конечно, последний не вернёт игру месячной давности. Точнее даже, не саму игру, а её эффективность.



Но тут календарь подготовил «Магнитке» первую засаду в лице СКА. Причём не просто СКА, а СКА хорошо отдохнувшего, да ещё раздосадованного поражением от «Йокерита». Противостоять этому будут отличное настроение после разрыва «на ветошь» московского «Динамо» и общее облегчение от того, что игра наконец-то стала приносить результат.



И что мы получаем в результате такого столкновения? Получаем мы битву вполне равных соперников. Не знаю, как вам, но мне она видится вполне ничейной. «Магнитка» разгоняется, но у СКА достаточно потенциала, чтобы этот разгон хотя бы временно приостановить. Удастся или нет – вопрос другой, лично мне кажется, что не совсем, но всё-таки удастся. То есть ничья в основное время. А дальше либо «Магнитка» победит в овертайме, либо СКА – в серии послематчевых буллитов. Мне видится второй вариант», — сказал Лебедев.

«Металлург» — СКА. Прогноз: Брагин, Ткачёв и Аалтонен закончат победную серию Мозякина «Лисы» не выигрывали больше одного матча подряд с первой половины октября, а тут скопили три победы.