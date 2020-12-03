«Милан» — «Селтик»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги Европы в Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Селтик».



Ставка: победа «Милана» всухую за 2.56.



«Селтик» является аутсайдером этого матча и их группы. Идёт он на последнем месте с одним баллом и уже почти не имеет шансов выйти в плей-офф.



А вот между «Лиллем», «Миланом» и «Спартой» идёт упорная борьба за лидерские позиции. Сейчас на первом месте стоят французы с восемью очками в активе. За ними идут миланцы, имея семь баллов. А «Спарта» также отстаёт от «Милана» на одно очко.



Поэтому сейчас всем трём командам нужны очки. «Милан» встречается с самым слабым соперником в группе. Думаю, команда Пиоли уверена в том, что заработает три балла.



«Милан» сам поставил себя в такое положение. В двухматчевом противостоянии он проиграл «Лиллю». Один раз победили французы (3:0), а во второй – была ничья 1:1. Поэтому «Лилль» находится сейчас в более выгодном положении.



Любой результат матча «Спарта» — «Лилль» устроит миланцев. Лучше бы они, конечно, сыграли вничью и оба потеряли очки. Но даже если кто-то выиграет, то его соперник сильнее отстанет в группе. В последнем матче «Милан» будет играть со «Спартой», что уже тоже почти означает получение трёх очков.



У «Милана» очень хорошие шансы, чтобы выйти с первого места в группе. Но для этого надо уверенно побеждать сначала «Селтик», а потом и «Спарту».



Учитывая игры в домашнем чемпионате, сейчас очень приятно следить за «Миланом». Наверное, скорее, повезло ему с Лигой Европы. Каждую вторую неделю он не встречается с топ-клубом из другой страны. Это позволяет миланцам сохранять больше сил.



Даже без Ибрагимовича «Милан» способен побеждать. У «Селтика» особо шансов нет, вспоминая, сколько он пропускает в этой ЛЕ.



По моему мнению, «Милан» серьёзно отнесётся к этой игре. Постарается вести сам игру, не допуская неожиданностей. Моя ставка – победа «Милана» всухую», — сказал Калиниченко.

«Милан» — «Селтик». Прогноз: Ребич и Доннарумма справятся с шотландцами даже без Златана «Россонери» забивали более одного гола в 14 из 16 игр в нынешнем сезоне, а защита у шотландцев так себе.