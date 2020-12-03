ЦСКА — «Вольфсберг»: ставка Евгения Ловчева на встречу Лиги Европы в Москве

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг».



Ставка: победа ЦСКА за 1.63.



«Прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг». ЦСКА победит, ЦСКА не пропустит и тотал матча меньше 2.5.



ЦСКА сейчас самая выстроенная команда. Да, у них не хватает в атаке, не хватает Фернандеса, потому что правый фланг всегда создавал много моментов.



Но при этом это последний шанс продолжить выступление в Лиге Европы весной. Всё же у ЦСКА есть игра, поэтому московский клуб должен наконец-то победить», — сказал Ловчев.

ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.