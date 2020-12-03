«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Торпедо».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.43.



«О, какая интересная у нас битва будет. Горьковчане дома заглушили и сломали челябинский «Трактор» со счётом 2:0. А подольчане у себя на арене расправились с рижским «Динамо» — 4:1. Челябинцы просто в том матче явно просели, но у них на выезде одна игра за другой была. Могли подустать, как и «Спартак», который находится в затяжном выездном турне и только через неделю прилетит домой.



Команда из Подольска очень неплохо и весьма уверенно атакует дома. Давайте на них и поставим. На родной арене у подольчан всегда ажиотаж, они могут и способны показать хорошую игру. В одну шайбочку хозяева победят, мне так кажется.



Встреча будет принципиальная. Нижегородцы обычно в выездных поединках испытывают трудности. Скорее всего, сегодняшнее противостояние не станет для них исключением. Нас ждёт соперничество достаточно равных и ровных коллективов, поэтому я не буду исключать ничейного результата в основное время. А вот по итогу встречи сильнее окажутся хозяева. Но моя ставка — победа «Витязя» с преимуществом в одну шайбу в основное время матча», — сказал Кожевников.