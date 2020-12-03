«Милан» — «Селтик»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы в Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Милан» — «Селтик».



Ставка: победа «Милана» и меньше 4 мячей в матче за 1.80.



«Милан» по-прежнему ведёт борьбу за выход в плей-офф, хотя в последних двух турах победить не удалось. Сначала проиграли «Лиллю» 0:3, а потом во Франции сыграли вничью (1:1). Но «Милан» по-прежнему в борьбе, чего не скажешь о «Селтике».



«Селтик» находится на последнем месте с одним очком. У команды ещё и проблемы в чемпионате Шотландии. «Селтик» проиграл в дерби «Рейнджерс». В последних 10 матчах у «Селтика» всего две победы. Вылет из Кубка Лиги, два крупных поражения от «Спарты». Команда очень много пропускает, от «Лилля» дома четыре гола пропустила. Единственное очко набрали в выездном матче с «Лиллем», сыграв 2:2.



В общем, у «Селтика» серьёзные проблемы, а болельщики уже давно ждут увольнения Нила Леннона. Постоянно ходят слухи о том, что его должны уволить. Болельщики даже уже атаковали базу команды, пострадали два полицейских. В общем, ситуация в команде напряжённая, но буквально вчера руководство сообщило, что поддерживает главного тренера. Как минимум в матче с «Миланом» он ещё будет возглавлять команду. Решение странное, но прямо сейчас сложно менять наставника. В любом случае пока Леннон — тренер, а у «Селтика» всё плохо.



Я думаю, что от матча с «Миланом» болельщикам шотландской команды вряд ли стоит ждать чего-то нового. «Милан» лидирует в Серии А. Да, не удалось обыграть «Лилль» в последних двух матчах, но в любом случае «Милан» в порядке. В Лиге Европы «Милан» играет смешанным составом, но даже такого состава должно хватить, чтобы одержать победу в матче с аутсайдером группы.



Я думаю, что здесь уверенно можно брать победу «Милана», но вряд ли матч получится результативным. Да, «Селтик» плохо играет в обороне, но и «Милан» должен понимать, что нужно правильно распределять силы по дистанции плотного сезона.



Я возьму такую ставку — победа «Милана» и тотал матча меньше 4.5 мяча с коэффициентом 1.80. Мне кажется, что такой прогноз имеет право на существование. Вряд ли будет разгром, но «Милан» должен выиграть», — сказал Керимов.

«Милан» — «Селтик». Прогноз: Ребич и Доннарумма справятся с шотландцами даже без Златана «Россонери» забивали более одного гола в 14 из 16 игр в нынешнем сезоне, а защита у шотландцев так себе.