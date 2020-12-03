«Заря» — «Лестер»: ставка Максима Калиниченко на матч 5-го тура Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Заря» — «Лестер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.03.



«Лестеру» уже в группе ничего не надо. Он лидирует с десятью очками в активе, и АЕК с «Зарей» не имеют шансов его догнать. Единственный вопрос для «лис» — кто займёт первое место? Пока «Брага» со второго места отстаёт на три очка.



А «Заря» вот почти потеряла шансы на выход из группы. У нее три балла в активе и она делит третью строчку с АЕКом. От «Браги» они отстают на четыре балла. «Заре», чтобы добиться успеха, нужно выигрывать в двух оставшихся матчах и ждать неудач соперника.



Но догнать «Брагу», по моему мнению, «Заре» будет очень непросто. Играет она уверенно в этом розыгрыше ЛЕ. Проиграла «Брага» только один раз – «Лестеру» (0:4). Но в ответной встрече она уже смогла сыграть с англичанами вничью – 3:3.



А вот сама «Заря» в первый раз победила в ЛЕ только в прошлом туре. В ответной игре обыграл клуб из Луганска АЕК – 3:0. До этого «Заря» только проигрывала.



Думаю, дома «Заря» с уже не особо мотивированным «Лестером» будет биться. «Лисы» сейчас, скорее всего, будут сохранять силы для АПЛ. Там они начали проигрывать. Биться до последнего с «Зарей» в этой игре команде Роджерса не особо нужно.



А у «Зари» сейчас наоборот подъём. В домашнем чемпионате она давно не проигрывала. В последнем матче с АЕКом, как было сказано выше, смогла победить.



В общем, наконец-то «Заря» обрела ту уверенность, которая была у неё в прошлом сезоне. Возможно, в её игре с «Лестером» нас ждут сюрпризы. Английский клуб в то же время вряд ли будет обескровлен в атаке. Если «Заря» и выйдет вперёд, то «Лестер» обязательно постарается сравнять. Расслабляться он не станет.



Таким образом, предлагаю поставить на тотал голов больше 2.5, а также, что обе команды забьют. Надеюсь, конечно, что «Заря» победит. Но больше рассчитываю на результативный футбол в исполнении этих соперников», — сказал Калиниченко.

«Заря» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхелю не до Запорожья. Украинский клуб получит шанс Англичане вышли в плей-офф Лиги Европы и теперь бросят все силы на АПЛ.