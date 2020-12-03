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ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги Европы в Москве

ЦСКА — «Вольфсберг»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги Европы в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Вольфсберг».

Ставка: победа ЦСКА за 1.69.

«Первый матч с австрийским «Вольфсбергом» для ЦСКА завершился с ничейным счётом 1:1. Тогда, до игры, казалось, что «армейцы» будут доминировать, наверняка победят, но в итоге матч получился очень и очень тяжёлым, и порой малоизвестный австрийский клуб смотрелся интереснее.

Впереди повторная встреча с этим же соперником, и, честно говоря, вновь кажется, что подопечные Виктора Гончаренко будут ближе к победе. Во-первых, отступать больше некуда — для сохранения шансов на плей-офф нужно брать три очка. Во-вторых, всё-таки в этот раз ЦСКА играет дома. И, в-третьих, в состав возвращаются некоторые лидеры, например Фернандес и Кучаев. Думается, что при таком раскладе ЦСКА действительно выглядит фаворитом. Поэтому поставлю в этом матче на победу «армейской» команды. Тем более что результаты у австрийцев последнее время не самые положительные», — сказал Аксёнов.

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За две последние игры «армейцы» нанесли 41 удар. В створ попали только пять раз.
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