«Ницца» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 5-го тура Лиги Европы

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 «Ницца» — «Байер».
Ставка: ТБ 3 за 1.83.
«Довольно веселый футбол должен получиться в этом матче. По большому счету, в группе все ясно. «Байер» уже может считать себя участником весеннего этапа Лиги Европы. Какие-то определенные дела еще остались, в конце концов, два матча предстоит сыграть. Но «Байер» — это команда, которая вообще не умеет играть от обороны, она будет идти в атаку, оголять тылы. Возможно, будет применена схема с тремя защитниками, которую успешно попробовали в прошлом туре. Но надежности это не добавит. Сам же «Байер» способен и не один мяч забить.
Тотал — очень хорошая ставка. «Больше 3 мячей с расходом» с коэффициентом 1,83».
- 3 декабря 2020
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