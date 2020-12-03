«Ницца» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 5-го тура Лиги Европы

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 «Ницца» — «Байер».



Ставка: ТБ 3 за 1.83.



«Довольно веселый футбол должен получиться в этом матче. По большому счету, в группе все ясно. «Байер» уже может считать себя участником весеннего этапа Лиги Европы. Какие-то определенные дела еще остались, в конце концов, два матча предстоит сыграть. Но «Байер» — это команда, которая вообще не умеет играть от обороны, она будет идти в атаку, оголять тылы. Возможно, будет применена схема с тремя защитниками, которую успешно попробовали в прошлом туре. Но надежности это не добавит. Сам же «Байер» способен и не один мяч забить.



Тотал — очень хорошая ставка. «Больше 3 мячей с расходом» с коэффициентом 1,83».