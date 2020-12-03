«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 3 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.45.
«Ой, как интересно! С одной стороны, «Ак Барс» в предыдущем туре подпустил к себе на дистанцию пистолетного выстрела того, кому тогда проиграл – «Авангард». И теперь в принципе «Нефтехимик» может своему «старшему брату» мелочно и подло отомстить. Как в таких случаях говорят, «запустить ежа в штаны». Если, конечно, хватит сил, а в этом есть большие сомнения. Оборона у «Нефтехимика» отнюдь не ястребиная, что доказало минское «Динамо», а до него ещё уйма команд НХЛ.
С другой стороны, есть большое подозрение, что с Минском «Нефтехимик», мягко говоря, не перенапрягался, собирая все силы как раз к «старшему брату», который, как известно, уже дважды в этом сезоне обошёлся с младшими по поговорке «кошка бросила котят, пусть… э-э-э… гуляют, как хотят». А казанцев «ястребы» повозили неплохо, главное – заставили в третьем периоде рвать свои филейные части на британскую геральдику, причём это не принесло «барсам» очковой пользы.
Есть ещё и третья сторона: «Ак Барс» будет злой. Причём сильно злой. Ну, когда ты не забрасываешь основному и чуть ли не единственному конкуренту по конференции ни одной шайбы, откуда взяться доброте?
Теперь давайте всё вышеназванное сложите в одну кучу, перемешайте и взболтайте. Что у вас получилось? У меня получилась нелёгкая выездная победа «Ак Барса», причём вполне возможно, даже за пределами основного времени», — сказал Лебедев.
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