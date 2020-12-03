«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Нижнекамске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Нефтехимик» и «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.49.



«Понятно, что это дерби Республики Татарстан. Но команды находятся на разных полюсах таблицы Восточной конференции: «Ак Барс» идёт первым, а «Нефтехимик» — предпоследним, и там хуже только «Куньлунь».



При этом главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов будет выжимать всё из своей команды, которая в последних четырёх матчах два раза всухую проиграла «Авангарду» (по 0:3), но в гостях обыграла «Магнитку» (3:2 бул.) и дома разгромила «Северсталь» (5:2).



Правда, «Нефтехимик» подаёт признаки жизни, недавняя домашняя победа над «Трактором» (5:3) свидетельство тому или вот разгром «Спартака» (5:2). Но всё-таки подобные матчи у Нижнекамска бывают как проблески.



«Ак Барс» обыграл в ноябре у себя дома «Нефтехимик» (3:2), а в октябре было то же самое (3:2) в Казани. А ещё раньше «Нефтехимик» победил «Ак Барс» у себя дома (3:2 ОТ). То есть простыми эти матчи не бывают.



Тем не менее за победу «Ак Барса» с разницей в две шайбы дают кэф 2.49, и я хотел бы с ним рискнуть. Потому что клуб из Казани реально сильнее и должен одержать убедительную победу», — сказал Лысенков.