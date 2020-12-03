ЛАСК — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.65.
«ЛАСК сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги Европы 3 декабря. Преимущество в первой встрече составило три гола, сколько забьют гости сегодня?
Чёрно-белые прошли сильных оппонентов в квалификации, но на групповой стадии одержали всего две победы и могут не пробиться в плей-офф. Во внутреннем первенстве они обыграли «Альтах» со счётом 3:0, после чего поднялись на вторую позицию Бундеслиги с 20 баллами.
По моему мнению, ставку лучше сделать против австрийского коллектива. Безусловно, сегодня он может упустить плей-офф, но об этом нужно было думать в прошлом туре. С большой долей вероятности класс оппонента скажется, и гости легко выиграют.
«Шпоры» набрали замечательную форму и давно не пропускают, правда, в еврокубках сенсационно уступили «Антверпену» (0:1) во втором туре. На днях лондонцы сыграли 0:0 в дерби с «Челси», но и конкуренты допустили осечку, так что получилось сохранить лидирующую позицию в АПЛ.
На мой взгляд, превосходство англичан в этой паре достаточно очевидно и букмекеры их сильно недооценили. Дела идут хорошо, так ещё и баланс между обороной и нападением прекрасный. Скорее всего, победу даже на выезде клуб одержать сможет и поборется за первое место в квартете», — сказал Павлюченко.
- 3 декабря 2020
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