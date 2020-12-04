«Атлетик» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Сельта».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.73.

Позади почти три месяца сезона, а подопечные Гаиски Гаритано до сих пор не набирали очки в двух матчах Ла Лиги подряд. Красно-белые пересеклись только с «Севильей» — выиграли со счётом 2:1. Проигрывали исключительно середнякам и аутсайдерам: «Гранаде» (0:2), «Кадису» (0:1), «Алавесу» (0:1), «Осасуне» (0:1) и «Вальядолиду» (1:2). С такими результатами до еврокубков не добраться.



Единственный обнадёживающий факт — почти все неудачи состоялись на выезде. Дома уступили только «Кадису». Соперник нанёс три удара в сторону ворот за 90 минут, владел мячом 28% времени. С 48-й минуты играл вдесятером, с середины второго тайма — вдевятером. А единственный мяч «Атлетик» забил в свои ворота. Чертовски обидно, но бывает.



Остальные три игры в родных стенах баски забрали. Про «Севилью» мы уже сказали, а с «Леванте» (2:0) и «Бетисом» (4:0) разобрались всухую. Дальше начинается самое интересное. Дело в том, что клуб из Виго забивал в Бильбао в семи предыдущих случаях. Таким даже топ-клубы не могут похвастать.



Правда, пропускал он, как правило, ещё больше. Предыдущая победа на «Сан-Мамесе» в рамках Примеры датирована аж 2006 годом. Да и сейчас «Сельта» явно находится не в лучшем состоянии. Старт сезона провалили напрочь, быстро сменили тренера. Неделю назад добыли-таки первую победу.

Понятно, что после смены тренера иногда случаются всплески результатов, однако в Бильбао выиграть редко кому удаётся. Статистика очных встреч подтверждает это мнение. И всё же зацепиться за ничью гостям по силам, а на П1 с нулевой форой дают скромный коэффициент 1.60. Потому предпочтём тотал больше 2 мяча за 1.73.



На наш взгляд, планка тотала занижена. Баски достаточно забивают дома, а с «Сельтой» на своём поле они добираются до отметки в два гола на протяжении девяти встреч. У «кельтов» в пяти предыдущих турах и вовсе доезжала ставка «обе забьют». Так что пару-тройку мячей наверняка увидим.