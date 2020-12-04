ЦСКА — «Вольфсберг»: результат матча Лиги Европы 03.12.2020 и сыгравшие ставки букмекеров

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.
Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА. В перерыве матча были заменены нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник «армейцев» Константин Кучаев, на поле вышли Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.
Поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.66. Успех австрийцев оценивался в 5.60: с 1000 рублей выигрыш составил бы 5600 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.10.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.90, обе «забьют — нет» — за 1.92, а точный счёт 0:1 — за 12.0.
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