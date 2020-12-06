Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз рэпера Сявы на матч 11-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз рэпера Сявы на матч 11-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Рэпер Сява дал прогноз на центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.08.

«Дерби Лондона – «Тоттенхэм» принимает «Арсенал».

«Шпоры» неожиданно для многих вырвались в лидеры. А вот «Арсенал» конкретно расстраивает болельщиков: 14-е место и пять проигрышей — явно не то, чего ждут от «канониров».

С 2018 года в этом дерби не проигрывает «Тоттенхэм». Думаю, и в этот раз «Арсенал» не сможет огорчить принципиального соперника. Против «автобуса» Жозе Моуриньо даже «Челси» справиться не смог, чего уж говорить о подопечных Микеля Артеты, которые сливают всем направо и налево. Не вижу, за счет чего гости смогут взять тут очки.

Моя ставка — на чистую победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.08».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020