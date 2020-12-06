«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз рэпера Сявы на матч 11-го тура АПЛ

Рэпер Сява дал прогноз на центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.08.

«Дерби Лондона – «Тоттенхэм» принимает «Арсенал».



«Шпоры» неожиданно для многих вырвались в лидеры. А вот «Арсенал» конкретно расстраивает болельщиков: 14-е место и пять проигрышей — явно не то, чего ждут от «канониров».



С 2018 года в этом дерби не проигрывает «Тоттенхэм». Думаю, и в этот раз «Арсенал» не сможет огорчить принципиального соперника. Против «автобуса» Жозе Моуриньо даже «Челси» справиться не смог, чего уж говорить о подопечных Микеля Артеты, которые сливают всем направо и налево. Не вижу, за счет чего гости смогут взять тут очки.



Моя ставка — на чистую победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.08».