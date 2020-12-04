«Барыс» — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Локомотив».



Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.75.



«О, вот так сеча будет, рубилово настоящее. Встречаются два крепких и неуступчивых коллектива. Очень интересный момент заключается в том, что нынешний тренер ярославского клуба, Андрей Скабелка, когда-то уже работал с казахстанцами.



Я делаю ставку на «Барыс». Ребята очень неплохо смотрятся, а вот ярославцы просели. Дома казахи играют очень здорово. То же самое касается и «Локомотива», но у них выезд. «Барысу» главное не удаляться. Вратарь хорошо и уверенно себя чувствует. В последнем матче оформил «сухарь» — 2:0 в поединке с сочинцами.



Много не забрасывают ни те, ни другие, поэтому всего в одну шайбочку и в основное время подопечные Юрия Михайлиса победят. Вот только засушить игру в этот раз точно не получится — ярославцы их пробьют. Там много умеющих хорошо забрасывать хоккеистов. Это сочинцы устали и расслабились, они достаточное количество матчей подряд проиграли уже. Можно даже попробовать взять ничейный исход в основное время. А вот уже по итогам матча «Барыс» и победит.



Это очень принципиальное сражение, у обоих коллективов похожая манера игры. Причём я вот вам что скажу: опыта больше у хозяев, а молодёжи — у гостей. Скорость и давление — на стороне «Барыса». Яркой атаки, быстрого и резвого катания побольше у молодых и задорных ярославцев. Большинство в порядке у казахстанцев. Вот удалятся два-три раза «железнодорожники» — один раз точно реализует свой шанс «Барыс», этого им вполне хватит для победы», — сказал Кожевников.

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