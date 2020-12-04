«Барыс» — «Локомотив»: ставка Владимира Вуйтека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив».
Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.72.
«Локомотив» очень хорошо играет в этом сезоне, находится довольно высоко в турнирной таблице, но в последнее время не отличается стабильностью и чередует победы с поражениями. В прошлых двух матчах команда Андрея Скабелки выиграла на домашнем льду у минского «Динамо» 3:2 в овертайме и у «Северстали» 5:1. Сейчас предстоит выездной матч с «Барысом», где ярославцы испытают сложности.
«Барыс» в двух последних матчах одержал две победы, обыграв на домашнем льду «Спартак» и «Сочи», а до этого он потерпел несколько поражений подряд, но от топ-команд.
Тяжело выделить фаворита и поставить на чью-либо победу в этой игре, так как команды примерно равны, между ними нет большой разницы в классе. Между собой они уже играли в этом сезоне, в Ярославле победил «Локомотив» со счётом 7:2, но я сейчас не жду такой высокой результативности. «Барыс» действует от обороны и много не забрасывает в ворота соперников, правда это ему не мешает показывать неплохие результаты. Казахстанский клуб — крепкий середняк, и против него никому не будет легко», — сказал Вуйтек.
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