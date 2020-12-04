«Барыс» — «Локомотив»: прогноз Михаила Зислиса на встречу КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов за 1.62.
«Эту игру для обеих команд нельзя назвать обычной. «Локомотив» приедет в столицу Казахстана с главным тренером Андреем Скабелкой и основным вратарём Эдди Паскуале, которые в прошлом сезоне очень здорово работали именно в «Барысе». Хозяева выиграли два последних матча в скучноватом, но эффективном стиле у «Спартака» (2:1) и «Сочи» (2:0). Однако повода утверждать, что им удалось выйти из кризиса, сопровождавшегося пятью поражениями подряд, ещё нет.
«Локомотив» на сегодняшний день соперник совсем иного уровня. К тому же команда недавний спад и набрала очки в каждом из пяти последних матчей — всего 8. На игре почти не отразился вылет из-за травм опытного защитника Атте Охтамаа, ещё одного в недавнем прошлом хоккеиста «Барыса», и нападающего Владимира Ткачёва. Ярославцы смотрятся предпочтительнее оппонента почти во всех компонентах. Выбираю победу «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов за 1.62», — сказал Зислис.
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