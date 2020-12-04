«Крылья Советов»– «Капитан»: прогноз Владимира Плющева на игру МХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на игру МХЛ «Крылья Советов»– «Капитан».



Ставка: победа «Крыльев Советов» минимум в 2 шайбы за 2.06.



«Крылышки» только начали домашнюю серию. До игр с «Капитаном» команда выиграла три матча и продолжает погоню за плей-офф, правда отставание насчитывает семь очков. «Крыльям» нужно прибавлять здесь и сейчас, иначе потом будет можно не успеть на уходящий поезд. За прошлый и этот год «Крылья» хорошо проводили матчи против Ступино — пять раз подряд неизменно побеждали, но в этот раз «Капитан» прервал эту «традицию», вырвав победу в овертайме 2:1. Все хорошее когда-либо заканчивается.



До игр в Сетуни «Капитан» проиграл четыре матча. Мальчишкам важно было вернуть уверенность. После такой тяжёлой победы настроение у представителей Ступино должно прибавится. Гости перебросали соперника, долгое время проигрывали 0:1, забили очень нужную шайбу в третьем периоде и победили в дополнительное время. Это говорит о характере.



4 декабря клуб с большой историей «Крылья Советов» будет играть праздничный матч в честь 40-летия домашнего стадиона. Пользуясь случаем, поздравляю Сетунь! На этой арене зародилось немало громких хоккейных фамилий. Круглая дата — хороший повод одержать победу при родных болельщиках, тем более, после поражения. «Крылья» не имеют права сыграть плохо в такой праздник! Мальчишки будут чувствовать дополнительную ответственность. Мой выбор — уверенная победа хозяев», — сказал Плющев.