Эксперты оценили шансы на возвращение Хабиба в UFC в 2021 году

Победив Джастина Гэтжи, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC. Россиянин заявил, что хочет больше времени уделять матери. Однако на днях стало известно, что Хабиб встретится с президентом UFC Дейной Уайтом.



«Уайт предложит деньги. Соперником меня удивить тяжело. Кого он мне предложит? В январе будут драться Макгрегор и Порье. Обоих я задушил. Я их придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет. Если деньги мне дадут, например 100 миллионов, вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу», — сказал Хабиб.



Букмекеры уверены, что Хабиб вернётся в UFC в 2021 году. Поставить на то, что Нурмагомедов проведёт бой в UFC в следующем году, можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на то, что возвращения не случится, можно за 2.75 (34%).