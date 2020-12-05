«Амур» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Сочи».

Ставка: победа «Амура» с форой (-1.5) за 2.65.

«Данный матч имеет какое-то значение лишь для букмекеров, рискующих собственными деньгами. Для остальных он важен приблизительно так же, как для Второй мировой войны была важна битва в Африке, где 60 немецких танкеток и 80 британских несколько месяцев гоняли друг друга по пустыне. Тогда как на восточном фронте в то же самое время месячная убыль германских танков приблизилась к отметке в 2000 машин.



Нет, конечно, можно встать в позу Цицерона и пафосно воскликнуть: мол, у них ещё есть шансы на попадание в плей-офф, и команды за них поборются. Ага, поборются, им сейчас для этого надо набирать в среднем 1,2-1,4 очка за матч, и где они их возьмут с такой игрой да ещё на стабильном уровне? Поэтому про нынешний сезон и «Амуру», и особенно сочинцам надо забыть и начинать готовиться к следующему, чтобы снова «не было мучительно больно».



Что же касается грядущего матча, то тут всё просто: «Амур» победит. Потому что в целом дома выглядит основательнее, чем сочинцы на выезде. Потому что выиграл у южан четыре из шести домашних «междусобойчиков». Потому что, наконец, в предыдущем туре разнёс «Спартак», что называется, «вдребезги и пополам», тогда как сочинцы отползали в Новосибирске.



В общем, победа хозяев в основное время с преимуществом в пару шайб».