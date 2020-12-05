«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.64.

«Интересное ноу-хау финских пограничников, взявшихся определять в хельсинском аэропорту процент антител к ковиду у игроков «Салавата», отчего команда играла против «Йокерита» сильно усечённым составом, вызывает восхищение. Главное, к финскому клубу никаких вопросов — он-то тут при чём? Предлагаю взять финнов в пример и по решению Роскомнадзора пускать иностранные клубы в Россию, ну, например, только после вакцинации русской вакциной. Причём только после второй части, которая делается через две недели после первой. А? Что? Не знали? Ну и «Салават» не знал. Получите техническую «баранку», распишитесь и несите бережно. В конце концов, именно в русском языке есть поговорка «тем же концом да по тому же месту» — когда же наконец мы начнём применять её в жизни?



Что же касается грядущего матча, то его уфимцы должны проиграть. Не то чтобы я не верил в игровое могущество «Салавата» и, наоборот, преклонялся перед величием Владимира Крикунова, совсем нет. Просто в последнее время в этом противостоянии стало принято гасить соперника на выезде и. соответственно огребать дома. Из пяти последних «междусобойчиков» четыре завершились именно гостевыми победами. А это уже система.



Поэтому, используя ещё одну народную мудрость «коль пошла такая пьянка – режь последний огурец», от всей души ставлю на «Динамо», хоть «Салават» мне душевно ближе – на молодёжном чемпионате мира в Уфе в своё время неплохо принимали».