«Куньлунь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 4.30.

«Нынешний «Куньлунь» страшен своей непредсказуемостью. Лежит себе, понимаешь, вниз лицом, не жужжит, все об него ноги вытирают, всем хорошо. Потом вдруг встанет, как даст кому-нибудь по башке, и опять лицом вниз на лёд, и опять никого не трогает. Знать бы, когда встанет, можно было бы озолотиться. Но ведь непредсказуемы эти китайские черти, о которых в Китае и без того мало кто знал, а теперь ещё и забыли.



Один раз на эту непредсказуемость нижегородцы уже нарвались и два очка китайским товарищам вынули да положили. Кто ж мог подумать, ведь до того момента «Куньлунь» специализировался в основном по «Салавату». А оно вон как получилось. Правда, сатисфакцию нижегородцы уже получили и домашний матч выиграли. А теперь опять выездной, и опять чёрт знает что думать. Встанет, не встанет, даст по башке или промахнётся.



Конечно, проигрывать нижегородцам с долгоиграющей турнирной точки зрения нельзя. «Барыс», понятное дело, с криком «Гуляй, рванина!» раздаёт очки направо и налево, прямо как пьяный в баре, который угощает всех. Но ведь когда-то это закончится, и придут товарищи казахи кого-то выдавливать из зоны плей-офф. А там всего два кандидата – «Торпедо» и «Сибирь». И быть выдавленным никому не хочется.



Поэтому я голосую за вариант, который удовлетворит всех по самую плешь. То есть за ничью в основное время, по завершении которого нижегородцы сподобятся взять второе очко».