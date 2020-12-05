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«Леванте» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Леванте» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Хетафе».

Ставка: победа «Леванте» с разницей в один мяч или ничья за 1.85.

«Обе команды подошли к матчу со внушительными по своим меркам безвыигрышными сериями. «Хетафе» не побеждал пять туров подряд (три ничьи и два поражения), причём последней командой, у которой «Хетафе» выигрывал, была «Барселона». В гостевых же матчах, а эта игра для «Хетафе» выездная, «синенькие» не побеждали с 1 марта на протяжении десяти матчей (шесть ничьих и четыре поражения). У «Леванте» ситуация ещё оригинальнее – восемь игр без побед, причём сначала были проигрыши, а в пяти последних турах «Леванте» пять раз сыграл с одинаковым счётом 1:1.

По игре в последних турах «Леванте» смотрелся ярче и даже убедительнее, чем «Хетафе». Мне кажется, что на своём отреставрированном красавце-стадионе «Леванте» не проиграет, хоть фаворитом матча в линии идёт «Хетафе». Победа «Леванте» с разницей в один мяч или ничья – такой будет мой прогноз на игру в Валенсии».

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