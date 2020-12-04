Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

АСА 115, Исмаилов vs Штырков: дата боя, время боя, прогнозы

АСА 115, Исмаилов vs Штырков: дата боя, время боя, прогнозы
Ставки / Прогнозы 0

Главным событием вечера единоборств АСА 115 станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана Москва, «ВТБ Арена». Прямую трансляцию поединка Исмаилов – Штырков можно будет посмотреть за деньги на сайте лиги АСА.

По оценке букмекеров, явный фаворит — Мага Исмаилов, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Ивана Штыркова можно за 5.00 (18%).

Эксперты дают равные коэффициенты на то, продлится ли бой 3 раунда или все завершится раньше. Поставить на оба исхода можно с коэффициентом 1.85.

Магомед Исмаилов – Иван Штырков на ACA 115. У Уральского Халка нет шансов против Хищника
Куклы вуду не помогут Штыркову, Исмаилов должен победить.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020