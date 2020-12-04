«Герта» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Унион» в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Униона» в одном из таймов за 1.93.



«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. Я думаю, что о какой-то принципиальности в матче берлинских команд говорить пока не приходится. Нет большой истории у этого противостояния. Но я бы обратил внимание на то, что «Герта» не очень удачно играет на своём поле. Обе победы, которые были достигнуты в этом чемпионате Германии, пришли на выезде. Дома пока вообще одно очко набрано.



«Унион» значительно выше в турнирной таблице. И мне кажется, он несколько более сыгран на сегодняшний день. Он точно понимает, за счёт чего должен добиваться результата. Не думаю, что «Унион» испугается, тем более что сегодняшнюю «Герту» особенно не за что бояться. Мне кажется, тренер «Униона» сможет предложить футбол, который принесёт результат.



Выберу ставку довольно парадоксальную — «победа «Униона» в одном из таймов» за 1.93. Мне кажется, что много забитых мячей не будет. Даже если «Герта», к примеру, забьёт дважды, «Унион» всё равно будет иметь шансы на успех. А возможно, он просто выиграет первый тайм, забив первым», — сказал Андронов.

«Герта» — «Унион». Прогноз: Пёнтека и Гюэндузи ждут большие неприятности в дерби Берлина «Унион» забивает и не проигрывает в Бундеслиге уже восемь туров подряд.