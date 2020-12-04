«Атлетик» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Сельта».



Ставка: ТБ 2 за 1.72.



«С приходом тренера Эдуардо Коудета «Сельта» начала демонстрировать яркий, зрелищный и высокорезультативный футбол, которого тщетно ждали от предыдущего тренера Оскара Гарсии. Мощная группа атаки галисийцев наконец-то заиграла с задором и в двух матчах с новым тренером «Сельта» забила аж пять голов. И столько же пропустила, что тоже не удивляет при явном крене «Сельты» в сторону атаки.



Поэтому результативного матча резонно ждать от «Сельты» даже в Бильбао, где местный «Атлетик» обычно гоняет низы. Но у «Атлетика» дисквалифицирован ведущий защитник Иньиго Мартинес, а форвард Вильялибре набрал отличную форму. И то, и другое – доводы в пользу голов. Поэтому я поставлю тут на тотал больше 2.0 за неплохой для такой ставки коэффициент 1.72.



Ну а поскольку «Атлетик» команда с лучше поставленной игрой и к тому же играет дома, мне также нравится ставка на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале более 1.5 гола», — сказал Вишневский.

«Атлетик» — «Сельта». Прогноз: Яго Аспас, Икер Муньяин и Нолито удивят букмекеров «Сельта» забивает в Бильбао уже семь матчей подряд. Такое даже «Реалу» и «Барселоне» не под силу.