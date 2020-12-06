«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Василия Уткина на матч 11-го тура чемпионата Англии
Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.08.
«Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» достаточно опасен для ставки, потому что это дерби, потому что «Арсенал» находится в разобранном состоянии, но когда-то же он должен встряхнуться. «Тоттенхэм» лидер чемпионата и это хороший раздражитель, но все же.
Мне представляется, что проблемы «Арсенала» не решатся в одну секунду, а «Тоттенхэм» слишком уцепился за первое место. Да и вообще, Моуриньо, так сказать, потряхивал «Арсенал», тренируя самые разные команды, поэтому я думаю, что хозяева победят. Играю победу «шпор», пусть в этом и есть определенный риск».
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