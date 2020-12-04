«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и ставка на матч 17-го тура РПЛ в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: ИТМ 1 гола «Локомотива» за 2.24.

Москвичи близки к катастрофе. В 10 последних матчах одержали всего одну победу, да и ту с колоссальными приключениями. В родных стенах в меньшинстве обыграли тульский «Арсенал» (1:0), который находится в зоне стыков. Единственный мяч забили с пенальти. Больше похвастать нечем.



Долгое время громоотводом служили хорошие результаты в Лиге чемпионов, но безнадёжное поражение от «Ред Булл Зальцбург» (1:3) во вторник лишило шансов на выход в плей-офф. «Рубин» отстаёт от ближайшего соперника в РПЛ на одно очко из-за неудачного отрезка в ноябре. Проиграли «Химкам» (0:2) и «Ростову» (0:2), а также вылетели из Кубка России от рук «СКА-Хабаровска» (0:1). Зато неделю назад наконец-то прервали сухую серию, на своём поле одолев ЦСКА со счётом 1:0. Более чем по делу.



Состав постепенно приближается к оптимальному, последствия международной паузы снизились. Вернулись Старфельт, Деспотович, Хван Им Бём и Игнатьев, накануне к тренировкам в общей группе приступил Хвича Кварацхелия. Значит, вариантов у Леонида Слуцкого будет больше.



У «Локомотива» кадровых проблем предостаточно: Баринов, Лысов, Смолов и Куликов травмированы, Крыховяк подхватил коронавирус, Магкеев дисквалифицирован. Антон Миранчук долго не тренировался, вышел с «Зальцбургом» только на замену и выглядел откровенно слабо. Вряд ли за пару дней он резко обретёт оптимальные кондиции. Вдобавок травмировался Зе Луиш, а это уже серьёзно.

Кроме того, гости готовились в недельном цикле, а при столь плотном графике это большое преимущество. Потому сыграем против линии. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и ИТМ 1 гола «Локомотива» за 2.24. С созиданием у москвичей в последнее время большие проблемы.