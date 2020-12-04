«Спартак» — «Тамбов»: прогноз и ставка на матч 17-го тура чемпионата России 5 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.73.

Гости дважды обыгрывали красно-белых, однако сейчас находятся в тяжелейшей ситуации. Задолженность по зарплате внушительная, руководство области на связь не выходит. Футболисты угрожали бойкотом. Разумеется, речь изначально шла об игре против «Спартака», ведь так можно привлечь гораздо больше шума.

Между тем, у гостей уже четыре поражения кряду. Три — с разницей в один мяч. И неделю назад получили 0:4 от «Уфы». Пропустили в дебюте со стандарта, а на 37-й минуте остались в меньшинстве. Ещё три гола вытащили в оставшееся время, а сами не реализовали пенальти. В общем, результат тянет скорее на несчастный случай, но общую тенденцию отражает: концентрация потеряна, нервов всё больше.



«Спартак» в минувшем туре наконец-то прервал неудачный отрезок, забодав в родных стенах «Ротор» (2:0). Новичок РПЛ выглядел достойно и на гол определённо наиграл, но не повезло. В кой-то веки порадовал Зелимхан Бакаев, хорошее впечатление оставил Александр Кокорин, на правом фланге шикарно отработал Роман Зобнин.



Красно-белые делят лидерство с «Зенитом» и ЦСКА, однако котировки букмекеров кажутся чрезмерными. Хозяева, естественно, фаворит, но давать на П1 1.17 — это перебор. «Тамбов» входит в число команд, для которых матчи со «Спартаком» — главные в сезоне. Шанс проявить себя, шикарный источник мотивации.



Финансовые проблемы, конечно, давят, но на 90 минут «волки» вполне способны их забыть. Лёгкой прогулки у фаворита тут быть не должно. В трёх очных встречах «Спартак» выиграл лишь однажды. В первом круге было 2:0 в Саранске, вот только оба мяча состоялись после 75-й минуты.



Потому лезть в огромные форы и ждать, что голодный «Тамбов» заранее сложит лапки явно не стоит. Тотал больше 2.5 мяча за 1.73 смотрится здорово, можно даже проверить «обе забьют» за 3.00. Красно-белые свои пару-тройку голов наверняка найдут, благо у аутсайдера из-за дисквалификаций не выйдут Грицаенко и Тетрашвили. А это центральный защитник и опорник.



Однако подопечные Доменико Тедеско редко играют на ноль, даже у «Ротора» было достаточно моментов. Так что шансы у гостей наверняка появятся. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 3:1.