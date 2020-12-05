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«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал

«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал
Ставки / Прогнозы 0

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.96, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.80.

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Состав «Рубина» приближается к оптимальному, а у «железнодорожников» вариантов минимум.
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